20 km/h en centre-ville : utile ou absurde ?

Avec cette décision, le maire espère renforcer la sécurité dans les rues du centre, étroites et très fréquentées. "Il y a plus d'accidents au cœur de ville que sur les boulevards : des personnes renversées, des personnes âgées. Il faut à un moment prendre des décisions", explique l'élu. La mesure rassure les familles et fait réagir aux terrasses des cafés. Pour une commerçante du centre-ville, la limitation de vitesse apportera plus de tranquillité. Quant à la limitation à 30 km/h, elle sera élargie et concernera une grande partie de la ville.