22 février 2022 : pourquoi s'agit-il d'une date historique ?

C’est une date historique : six chiffres similaires. Cela n’arrive que trois fois par siècle. La dernière, c’était le 11.11.2011. À l’époque, certains craignaient un évènement hors du commun. Par précaution, les Égyptiens avaient même fermé leur grande Pyramide. Quant à un libraire ésotérique, voilà ce qu’il prédisait pour les enfants nés ce jour-là. "Ça peut faire une Mère Thérésa mais ça peut faire aussi un tueur en série. Ça peut être un grand poète, mais ça peut être aussi le plus bel escroc financier", affirmait-il. En clair, tout et son contraire. Précisons-le, il ne s’était rien passé le 11.11.2011.