230 millions à gagner : la tentation du jackpot

Jacques joue de temps en temps à l'EuroMillions. Mais aujourd'hui, c'est spécial. "Je le sens bien. C'est l'instinct qui me dit que je vais gagner. Et je vais être très déçu si je perds", dit-il. Et on verra bien ce soir évidemment avec le tirage. Du coup, Sébastien Hembert n'a pas résisté non plus : "Pour moi aussi, je vais donc jouer. Je ne joue jamais, je vais jouer. Et si je gagne, je partage avec tous les spectateurs du journal de 13H. Il ne va pas me rester grand-chose, mais ça me fait tellement plaisir. Allez, c'est parti !".