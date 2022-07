24 heures en immersion avec les sentinelles du feu

La surveillance ne s'arrête jamais. De jour comme de nuit, la vigilance.est toujours de mise. Ce dimanche soir, Anne, agent immobilier et Victor, charpentier, font équipe. Après seulement quelques minutes de route, ils sont face à une reprise de feu. Pour en venir à bout, ils n'ont que des seaux et des pelles. Dans la nuit noire, ils doivent rester prudents car le sol est brulant. Après six heures de ronde, une nouvelle équipe prendra le relais avec toujours le même espoir : gagner leur bataille contre l'incendie.