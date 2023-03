Le 20H vous répond : trois questions sur cette rentrée scolaire sous Covid

Faut-il un pass sanitaire pour aller à la cantine ?

Non, car la cantine n’est pas un restaurant classique. C’est un restaurant collectif où le pass sanitaire n’est pas obligatoire.... pour ceux qui y déjeunent comme pour ceux qui y travaillent. Même chose dans les restos U et les selfs d’entreprise. Le pass sanitaire n’est pas demandé non plus dans les transports scolaires. C’est la même règle que dans les transports du quotidien comme le métro ou le bus. En revanche, le pass peut être demandé pour certaines sorties scolaires, au musée par exemple, à partir du moment où la classe est mélangée avec des visiteurs non-scolaires.