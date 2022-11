3919 : un numéro gratuit à l'écoute des femmes victimes de violences

En plus d'écouter ces femmes, il faut les encourager à porter plainte, car souvent, leur situation est urgente. "On a deux fois plus de femmes menacées de mort. Une femme sur cinq qui appelle le 3919 est menacée de mort. On note aussi un certain nombre d'agresseurs dans l'impunité, une augmentation des viols conjugaux, et aussi des maltraitances sur les enfants", explique Françoise Brié, directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes.