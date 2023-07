VIDÉO 3D - 14-Juillet : à bord des sous-marins du futur avec Yani Khezzar

Des petits bijoux de technologie. Les sous-marins du futur seront équipés de dispositifs novateurs, qui les rendront particulièrement efficaces, explique notre journaliste Yani Khezzar. Grâce à des hydrophones de dernière génération, nombreux et extrêmement sensibles par exemple, ils seront capables de déceler des sons à 360°, même très faibles et très éloignés. La masse de données ainsi récoltée sera ensuite traitée grâce à l'intelligence artificielle embarquée à bord, qui peut écouter des milliers de sons, parfois inaudibles pour l'oreille humaine. Elle alertera ensuite les opérateurs humains, appelés "oreilles d'or", chargés de confirmer, ou non, ce que suggère la machine.