VIDÉO - 4,03m enregistrés mardi : la crue de la Seine menace-t-elle le trafic fluvial à Paris ?

Le niveau de la Seine s'élève depuis plusieurs jours. La zone est placée en vigilance jaune "crues" par Météo-France, et certains tronçons des voies sur berge sont fermés depuis lundi. De quoi perturber le trafic fluvial sur la Seine ?

Les pluies ont cessé provisoirement sur l’Île-de-France et la Seine a entamé lentement sa décrue après avoir atteint mardi soir son pic, avec 4m03 enregistrés à la station débimétrique d’Austerlitz. Depuis quelques jours, le fleuve est placé sous surveillance accrue par les services de la Ville. Les hausses observées sur ses affluents, l'Yonne et le Loing, provoquent en effet la montée des eaux.

Encore quelques centimètres de plus sur cet axe fluvial stratégique qui relie le premier ensemble portuaire national (ports du Havre, de Rouen et de Paris) à la région Île-de-France, et les péniches auraient dû rester à quai. Quand le niveau de l’eau atteint 4,30m, la navigation fluviale doit être arrêtée, indique la mairie de Paris. Mais "on n’en est pas encore là et on n’atteindra pas ce niveau, selon les prévisions", tempère, au micro de TF1, Stéphanie Peigney-Couderc, directrice territoriale adjointe du bassin de la Seine à Voies navigables de France (VNF), dans la vidéo en tête de cet article.

Des créneaux de passage pour certains bateaux au niveau de la passe n°2 du pont de Sully ont toutefois été mis en place par Voies Navigables de France jusqu'au lundi 11 mars inclus.

Il a également fallu interdire l’accès à certaines voies sur berge. Comme l’indique la mairie de Paris, à partir de 3,45m, il est prévu que certains tronçons soient fermés. C’est la raison pour laquelle la voie Georges-Pompidou, entre Garigliano et la tour Eiffel, est interdit aux piétons depuis trois jours. Depuis, de nombreux rats occupent les quais, désertés par les joggeurs. "Il est possible effectivement qu’il y ait ce type de nuisances", confirme Stéphanie Peigney-Couderc.

Une menace pour les JO de Paris 2024 ?

Une crue à cette période de l’année n’a rien d’anormal. "Certes, c’est impressionnant, mais c’est une situation qui n’est pas exceptionnel et qui est même tout à fait normal pour la saison. On ne la rencontre pas tous les ans. Les dernières fois, c’était en 2016, 2018 et 2020", souligne-t-elle dans la vidéo en tête de cet article. Lors de la crue de 2001, la Seine avait atteint 5,21m et lors de la grande crue de 1910, elle a culminé à 8,62m.

Autre conséquence de cet afflux d’eau, le débit est "plus de 10 fois" plus important qu’en été. "On est à 1130 mètres cube actuellement", alors qu’on est "plutôt à 90 mètres cube en été", précise-t-elle. Un tel événement pourrait-il perturber le déroulement des Jeux olympiques cet été ? "Il y a très peu de chance d’avoir ce niveau de crue en été. En tout cas, ça n’a jamais été observé", rassure Stéphanie Peigney-Couderc.