VIDÉO - 5 décembre : Philippe Martinez appelle à une grève reconductible, "les salariés décideront"

De là à appeler à une grève générale ? "Quand on appelle tous les salariés à se mobiliser, on appelle à une généralisation des grèves". Ce qui est à distinguer d'un appel à une grève générale. "Même 1968, ce n’était pas une grève générale : la CGT avait appelé à des actions partout et c’est les salariés qui ont généralisé les grèves. Il n’y a pas un bouton magique dans le bureau du secrétaire général pour décréter d'une grève générale. Par contre, il faut qu’il y ait partout dans le pays des grèves massives."

La CGT, absente de plusieurs rendez-vous de négociations avec l'exécutif, a appelé avec d'autres syndicats à manifester le 5 décembre contre la réforme des retraites prévue par le gouvernement, prévoyant notamment la fin des régimes spéciaux.