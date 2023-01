52 aquarelles pour son fils : le bouleversant cadeau d'un père depuis un camp de concentration en 1944

Depuis que Hélios Azoulay a eu connaissance de cette histoire, il n’a de cesse de vouloir la partager. Il nous a donc emmenés jusqu’à Berlin (Allemagne), et pris rendez-vous avec David au musée juif de la ville. Le seul à pouvoir encore raconter l’histoire de ce livre qui évoque son grand-père Bedrich et son père Tommy, tous deux disparus.

Voilà où a été conçu ce petit livre d’illustrations, le camp de concentration de Terezin, au nord de Prague, dans l’ancienne Tchécoslovaquie. Un camp que les nazis ont longtemps présenté comme un lieu d’accueil modèle, et où le grand-père de David, juif tchécoslovaque, vit en famille et officie comme dessinateur. On l'aperçoit en haut à gauche de l’image dans la vidéo en tête de ce reportage, à sa table de travail. Il dirige le bureau technique représenté ici, chargé d’établir les cartes, plans et documents de propagande au service du troisième Reich.