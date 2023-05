VIDÉO - 650 km à pied : ce maire marche vers l'Élysée pour dénoncer les lourdeurs administratives

Si les premières étapes ont été réalisées avec l'un de ses adjoints, il effectuera les 600 prochains kilomètres seul. Mais Jérémie Gaillard est déterminé et veut défendre sa cause. "On est sur des choses concrètes, factuelles, des éducateurs qui nous manquent, des gendarmes qui nous manquent, des simplifications à réaliser. L'objectif, il est vraiment d'être constructif. Ce sont les demandes pour les habitants de la commune de Caudrot", explique-t-il.

Illustration de l'un de ses problèmes : les berges de la commune s'effondrent par manque d'entretien de l'État et condamnent les futurs projets de développement économique. "On a aussi la conséquence du réchauffement climatique. Commune de 1500 habitants, on est en incapacité forcément d'entretenir deux, voire trois kilomètres de berge. C'est impossible. Donc les impacts, ils sont la fermeture du chemin et puis on perd une partie de notre identité", explique Jérémie Gaillard. Le 20H de TF1 avant rencontré l'édile quelques jours avant son départ. Sa démarche est largement soutenue dans son village. "Je n'aurais pas cet âge, je t'aurais accompagné au moins un petit peu", lui souffle une dame.