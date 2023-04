VIDÉO - 66 jours (en moyenne) pour refaire ses papiers d'identité : des délais d'attente toujours aussi longs

À la mairie de Pélissanne (Bouches-du-Rhône), le moment tant attendu approche. Dans quelques minutes, Mickaël recevra enfin son passeport. La fin d’une très longue attente qui aura duré... six mois. Il en sourit, à l'instant de la délivrance, mais nous rappelle qu'il avait pris rendez-vous en novembre. Pour la fille d'Éric, qui vient de perdre son passeport et qui voudrait partir à l’étranger cet été, c'est plus tendu.

Sur le site de la mairie, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article, il est tout bonnement impossible de trouver le moindre créneau. Comme les usagers, les agents sont désemparés. "Les gens préparent leurs vacances et ils ne peuvent pas partir", se désole la directrice adjointe des Affaires générales de la mairie de Pélissanne.