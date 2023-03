Une sixième journée de mobilisation "historique", selon les syndicats : que disent les chiffres ?

Certains manifestent pour la sixième fois, malgré le coût de la grève. Comme cette institutrice. "Ça me coûte 85 euros, et on fait grève pour nos convictions parce qu'on est contre cette réforme. Aujourd'hui, monsieur Macron ne nous écoute pas. Et donc il faut bloquer le pays pour qu'il nous écoute", indique une participante.

À l'Éducation nationale, le taux de gréviste est inférieur à celui du 19 janvier, mais en hausse par rapport au 31. Un enseignant sur trois était en grève ce mardi. À Nantes, les syndicats et police sont d'accord sur un point. La participation est au plus haut, 30.000 manifestants mardi matin contre 28.000 le 31 janvier.