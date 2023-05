Manifestation sous tension de plusieurs milliers de personnes pendant la visite de Macron à Lyon

Près d'un mois après la promulgation de la réforme des retraites, les appels à la mobilisation continuent de trouver un écho. En marge d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Lyon à l'occasion d'une commémoration du 8 mai 1945, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans une ambiance tendue lundi après-midi pour protester contre le texte, tout en rendant hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Le président de la République participait à une cérémonie au Mémorial de la prison de Montluc à Lyon, où Jean Moulin et d'autres figures de la Résistance furent détenus, une visite sous haute sécurité.

Tenues à bonne distance, jusqu'à 4000 personnes ont manifesté au plus fort de la mobilisation selon la préfecture, 5000 selon la CGT. Elles ont pris part à la manifestation, émaillée de tirs de gaz lacrymogènes et de quelques dégradations : vitres de la porte de la mairie de l'arrondissement cassées, comme des vitres de voitures et plusieurs abribus, palettes enflammées, ont constaté des journalistes de l'AFP. Plusieurs incendies ont été déclenchés dans des poubelles et une agence BNP Paribas a par ailleurs été vandalisée par des casseurs près de cette mairie, selon Actu.fr.