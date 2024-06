Ce 6 juin 2024, au mémorial britannique de Ver-sur-Mer (Calvados), Sir Tom Jones a repris sa chanson "I Won't Crumble with you if you fall". "Une occasion mémorable qui nous rappelle les sacrifices illimités de cette campagne", avait tenu à rendre hommage le chanteur sur X avant ce moment empli d'émotions.

Tom Jones a livré une performance intense et pleine d'émotions, ce jeudi au mémorial britannique de Ver-sur-Mer, dans le Calvados. Devant le mur sur lequel sont inscrits les noms des 1746 personnes qui ont perdu la vie le 6 juin 1944, l'interprète gallois a repris "I Won't Crumble with you if you fall", écrite par Ethan Johns et la fille de Tom Jones, Lisa Jones, et rendu hommage à la solidarité et la résilience face à l’adversité.

Au total, les noms des 22.443 hommes et femmes sous commandement britannique qui ont perdu la vie pendant la bataille de Normandie sont inscrits sur le Mémorial, précise le site internet de la commune de Ver-sur-Mer.

Le grand-père de Tom Jones est mort pendant la Première Guerre mondiale et est enterré en France, rapporte la BBC.