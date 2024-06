Ce mercredi matin, marque le coup d'envoi des commémorations du 80ᵉ anniversaire du Débarquement en Normandie. Pour l'occasion, des élèves fusiliers marins ont mené une manœuvre émouvante à Sword Beach, l'une des cinq plages du Débarquement.

Des nuages bas comme le 6 juin 1944. Près de 80 ans après, dans une mer bien plus calme que lors du D-Day, les fusiliers marins s'apprêtent à nouveau à débarquer. Au fond des barges à l'époque, 177 fusiliers marins du commando Kieffer. Les seuls Français et les premiers à s'engager sur les plages du Débarquement, la plupart avaient à peine 20 ans. "C'est une vraie inspiration de suivre leurs traces (...) C'étaient des profils qui venaient de partout et qui nous représentent d'une certaine manière", affirme l'un des élèves.

Ça y est, Sword Beach est en vue. "Je pense qu'il y a de l'émotion, de la fierté. La lumière brille dans leurs yeux", nous confie le capitaine de vaisseau, Gaëtan Gayraud. Au moment de débarquer, il est difficile d'imaginer la peur, les cris des officiers, les explosions, le chaos sur cette même plage. "Vous commencez à imaginer qu'il y a les mitraillettes qui sont postées. Dès que vous arrivez à 150 mètres, vous avez des canons qui vont vous tirer dessus. Donc vous savez que, forcément, vous avez peu de chances d'arriver en vie sur la plage", raconte le quartier-maître Nicolas.

Beaucoup sont venus rendre hommage. "Pour moi, c'était des hommes courageux, des braves", raconte une passante. À noter que le dernier survivant du commando Kieffer, Léon Gautier, est mort l'an dernier.