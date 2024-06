Les hommages se sont enchaînés sur les plages du Débarquement ce jeudi matin. De nombreuses personnalités se sont exprimées comme Emmanuel Macron, le roi Charles III, le Premier ministre canadien ainsi que Joe Biden.

Avec son uniforme de commandant en chef des forces armées du Royaume-Uni, le roi Charles III honore, avec la reine Camilla et le couple présidentiel français, la mémoire des quelque 22 000 soldats britanniques morts en Normandie lors du Débarquement. Les Red Arrows, patrouille acrobatique de la Royal Air Force, colorent le ciel de bleu, blanc et rouge. Le roi est visiblement ému au moment de l'hymne britannique.

"La chaleur et la générosité de l'accueil réservé aux vétérans du Débarquement par les Normands constitue l'aspect le plus émouvant et le plus mémorable de ces commémorations", a salué Charles III. Le discours du roi touche les vétérans présents au cérémonial de Gold Beach ce jeudi matin. Tout comme la chanson de l'artiste Tom Jones que vous pouvez visionner ci-dessous.

D-Day : Sir Tom Jones chante au mémorial britannique Source : Edition spéciale 03:22

Devant des anciens combattants, Emmanuel Macron a, lui aussi, rendu hommage aux soldats britanniques tombés en Normandie il y a 80 ans. "Personne ici en France et en Normandie ne peut oublier leur sacrifice et votre sacrifice. Votre présence ici avec nous rend ce jour si important", a lancé le chef de l'État dans la langue de Shakespeare.

Débarquement : Macron décore de la Légion d'honneur la Britannique Christian Lamb Source : Edition spéciale 03:07

Au même moment, à 8 km de là, à Juno Beach, une autre génération de dirigeants, Gabriel Attal, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le prince William, ont honoré la mémoire des soldats canadiens en présence de vétérans. En effet, 359 Canadiens sont tombés ici le premier jour du Débarquement.

Enfin, au cimetière américain de Colleville-sur-Mer, Joe Biden a salué ces vétérans américains en attendant Emmanuel Macron. Tom Hanks, qui a joué dans le célèbre Il faut sauver le soldat Ryan, était également à Omaha Beach.

Avec du sable d'Omaha Beach, les proches des soldats tués lors du D-Day ont fait ressortir leur nom gravé sur les croix de leur tombe. "Quand j'ai pris ce sable d'Omaha Beach dans les mains et que je l'ai mis sur cette croix, ça a vraiment été l'expérience d'une vie", nous confie une proche, visiblement très émue.