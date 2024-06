Une foule impressionnante s'est massée sur tous les sites pour participer aux commémorations jeudi en Normandie. L'ambiance était à la fois recueillie et festive avec toutes les générations rassemblées.

Tant pis pour l'école ! Les enfants auront de beaux souvenirs à raconter. Clément, 14 ans, est habillé comme à l'époque. Il a déjà son excuse pour son absence de deux jours. "C'est quand même de l'école, c'est de l'histoire concrète", explique-t-il. Comme lui, ils sont près de 250 passionnés à transmettre l'histoire de la guerre à des milliers de visiteurs.

Près des lieux des commémorations, le trafic est très ralenti. Les Normands sont surpris. "C'est énorme, on n'a jamais vu ça ! L'année dernière, c'était beaucoup plus calme", nous explique une Normande. Partout dans la région, les Normands ont célébré cette journée, même dans les petites communes. Les habitants de Sainte-Marie-du-Mont (Manche) ont fait vivre le village en exposant fièrement des drapeaux. "C'est une question de respect pour les cérémonies et faire voir que ça nous tient à cœur", témoigne une habitante. Les Forces de l'ordre sont omniprésentes.

Tous les touristes ont profité de l'instant à Bénouville (Calvados). "On aime l'histoire et c'est très important pour nous d'y prendre part, de célébrer et de commémorer", explique une touriste étrangère. "C'est extraordinaire, il faut le ressentir. Il y a beaucoup d'émotions. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai tout le temps les larmes aux yeux, j'ai des frissons", confie une autre.

Les célébrations du Débarquement vont durer tout l'été en Normandie.