VIDÉO - 80 invités en moyenne : la tendance des mariages en petits comités

Pour leur mariage, Mélissa et Dorian ont invité 30 personnes et pas une de plus. À l’origine, ils voulaient en convier 300. Mais depuis, ils ont eu des enfants. “On préfère profiter avec les enfants plutôt que de mettre beaucoup d’argent pour une journée. Et au final, on est quand même mariés”, sourit Mélissa. Et les invités mettent la main à la pâte. Ce sont eux qui ont préparé le repas mais aussi la décoration. “On est plus là les uns pour les autres, les mariés sont plus disponibles. On profite vraiment à fond”, affirme une invitée du couple.