Pour eux, ce 80e anniversaire sera bien plus qu'une commémoration ou plutôt un dernier rendez-vous sur la plage de Normandie. Les derniers survivants du D-Day sont presque tous centenaires. Deux d'entre eux nous racontent leur Débarquement.

Mardi matin, l'armée française s'est lancé un défi de reproduire l'offensive de Normandie sur Omaha Beach. Tous pensent à leurs illustres prédécesseurs. Pour le lieutenant Jérémie, comme pour ses frères d'armes, cet exercice ne ressemble à nul autre. "On essaye de s'imaginer ce qu'ils ressentaient il y a 80 ans avec les fortifications en face d'eux, les positions tenues, les balles qui ricochaient sur les embarcations", nous confie le lieutenant.

Harold Terens, vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale, n'a pas besoin d'imaginer le Débarquement. En effet, il l'a vécu. L'Américain a 100 ans et sa promise, 96 ans. Ils s'entraînent à danser pour leur mariage. En effet, le samedi 8 juin, au surlendemain du 80e anniversaire, les deux tourtereaux se diront oui mais pas n'importe où : la Normandie. "C'est un endroit cher à mon cœur, la Normandie. Je veux que les 9388 soldats américains enterrés là-bas puissent assister à notre mariage, au moins par l'esprit", nous explique-t-il. Harold s'est rendu en Normandie juste après le D-Day pour s'occuper des prisonniers américains. "J'ai participé à la libération de beaucoup de gens mais on a ramené des soldats dans des états terribles, très malades. J'ai vu des corps, c'est la première fois de ma vie que je voyais quelque chose comme ça. On était que des enfants qui auraient dû jouer au basket, au baseball, pas devenir des cadavres pleurés par leurs mères", raconte Harold.

À 98 ans, Carl Felton, vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale, n'a plus la force pour faire le voyage jusqu'en Normandie, mais il a l'esprit suffisamment clair pour raconter ce qu'il a vécu le 6 juin 1944 en tant qu'opérateur radio à Omaha Beach. "On ne savait pas, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. C'était la première fois qu'on voyait quelque chose comme ça. Des avions partout, ça nous tirait dessus dans tous les sens, ça explosait dans l'eau. Tout est allé si vite. La veille, on était en Angleterre et tout d'un coup, on était là. C'est allé tellement vite. J'ai vu des corps flottés à la surface de l'eau dans la Manche", raconte le vétéran.

160 vétérans américains vont assister jeudi aux commémorations du 80 ans du Débarquement en Normandie, en présence d'Emmanuel Macron, de Joe Biden ou encore Volodymyr Zelensky.