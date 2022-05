A Anglet, il sauve deux adolescents de la noyade

Il est 16 heures, Pierre-Olivier donne un cours de surf. La maman d'un des élèves filme le cours, lorsqu'elle alerte le moniteur. Deux adolescents sont en difficulté le long de la digue. "J'ai attrapé la fille qui était en train de couler et je l'ai mise sur la planche. Le garçon, il s'est accroché aussi", raconte-t-il. La jeune fille a bu beaucoup d'eau. Quelques minutes de plus et l'issue aurait pu être fatale. Un autre surfeur prend en charge le deuxième adolescent, les deux victimes sont indemnes.