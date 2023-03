VIDÉO - Metz : quand un journal fait sa conférence de rédaction au lycée

Réunion hebdomadaire de L'Est républicain, de Vosges Matin et du Républicain lorrain. L'équipe tient sa conférence de rédaction dans le lycée Robert-Schuman de Metz (Moselle) au milieu des élèves. Au total, 44 lycéens de première et de terminale découvrent l'envers du décor. Notamment le choix des reportages, la programmation, jusqu'aux plaisanteries des journalistes.