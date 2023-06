À cause des "conditions de travail" à l'hôpital, les soignants nettement plus déprimés

Cette vaste étude menée à l'été 2021, entre deux vagues épidémiques, montre en effet "une prévalence accrue" dans ce secteur des "symptômes de dépression et d'anxiété", comme l'écrit la Drees, la direction chargée des statistiques au sein du ministère de la Santé. Si les cas dits "sévères" ne sont pas plus nombreux qu'ailleurs, en revanche les troubles "légers à modérés" explosent. Les chiffres montrent ainsi qu'ils sont "nettement plus fréquents" au sein des soignants. De l'ordre de 38% pour la dépression, avec des symptômes comme la perte d'appétit et les difficultés de concentration, et 28% pour l'anxiété, dont la nervosité, l'inquiétude et l'irritabilité. Dans l'ensemble des personnes en emploi dans le pays, ces chiffres sont respectivement de 30% et 22%.