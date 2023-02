VIDÉO - À Lisieux, les personnes âgées privées de pain à cause de l'inflation

Un plateau allégé pour faire face à la flambée des prix. À Lisieux, dans le Calvados, le Centre communal d'action sociale (CCAS) a fait le choix de supprimer le pain des repas livrés au domicile des personnes âgées bénéficiaires. Une décision adoptée le 14 décembre dernier, lors de la révision annuelle des tarifs de portage de ces repas, et qui a fait grincer des dents dans la commune, comme le raconte Ouest-France.

"Nous sommes tombés de notre chaise", s'indigne auprès du journal local Alain Le Renard, président de l’association Lisieux à venir. Au sein de celle-ci, "nous sommes sidérés, et pour certains, vraiment écœurés", assène-t-il. Pour le directeur du CCAS, supprimer le pain était pourtant la seule solution pour ne pas augmenter les tarifs. "Le CCAS a subi, comme toutes les collectivités et les particuliers, la hausse des matières premières. Aujourd'hui, on a vraiment cette problématique de limiter le coût des repas et de ne pas répercuter l'inflation sur celui-ci", justifie Jean-Michel Le Conte sur LCI, dans la vidéo à retrouver en tête d'article.