VIDÉO - "Potagers pirates" : ils plantent des légumes aux quatre coins des villes

Sympathique, convivial et gratuit... La recette du succès des "potagers pirates" alors que l'inflation alimentaire bat son plein ? Depuis la fin du printemps, plus d'une dizaine de minipotagers sont sortis de terre à Nancy. Au pied d'un monument historique ou en face d'une résidence étudiante, les responsables du projet traquent sans relâche les petites parcelles de terre non utilisées. En résumé, toutes ces "dents creuses" du paysage urbain.

Avec une poignée de bénévoles, Lucas Étienne s'est donné pour mission de planter des fruits et des légumes un peu partout dans la ville. Quelques minutes suffisent pour créer ces potagers "pirates". Pourquoi ce nom ? Rien de plus simple selon son inventeur. "En fait, on ne demande pas l'autorisation [à la mairie]. En revanche, on choisit des endroits qui s'y prêtent. Il ne faut pas que le sol soit pollué, il faut que cela soit près d'habitations puisque l'on veut qu'ils s'approprient ces potagers", explique-t-il.