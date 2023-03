À Paris, la drôle de campagne autour du maintien ou non des trottinettes

Le sujet est bel et bien politique, mais dépasse le Conseil de Paris. Car les trois opérateurs de trottinettes en libre-service, qui bénéficient de "titres d’occupation du domaine public", déplorent eux aussi le manque de visibilité du vote et craignent que son issue ne leur soit défavorable. "Nous constatons que beaucoup de 18-35 ans ne sont pas au courant de ce vote et des conséquences potentielles", selon une porte-parole de Lime, Dott et Tier à TF1info, après que des partenariats rémunérés passés avec des influenceurs sur TikTok ont été découverts par le journaliste Vincent Manilève… et que l’affaire a été reprise par les médias.

Vantant des aspects pratiques et écologiques, des stars de TikTok ont invité leur communauté parisienne à se déplacer le 2 avril, sans toujours afficher nettement la mention de "partenariat rémunéré". Un procédé également observé sur Instagram. Par exemple, dans une vidéo visible sur le compte officiel de Lime, "Bastoswithlove", un influenceur issu de la téléréalité, invite son million de followers à soutenir les trottinettes en votant le 2 avril. Contacté par TF1info, ce dernier n'a pas précisé les enjeux, ni le montant de ce partenariat.