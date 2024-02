À Romans-sur-Isère, les agents municipaux récompensés pour avoir fait baisser la facture d'électricité

À partir de ce mois de février, l'électricité va maintenant coûter plus cher. Mais à Romans-sur-Isère (Drôme), les agents municipaux ont réussi à économiser encore plus d'énergie que prévu. Ils ont été récompensés par la mairie.

À première vue, on pourrait croire à une panne électrique dans la mairie. En effet, quand les usagers pénètrent dans le hall d'entrée du bâtiment, certains sont désarçonnés car il fait particulièrement sombre. C'est l'un des effets du plan de sobriété adopté il y a un an à Romans-sur-Isère (Drôme).

L'enjeu, l'octroi d'une prime aux agents municipaux en échange de la baisse de leur consommation énergétique. À l'accueil de la mairie, Coralie adapte l'éclairage à la lumière du jour.

600.000 euros économisés

Lumières souvent éteintes, ampoules remplacées par des Leds, installation de thermostat sur les radiateurs, les 600 agents de la mairie ont dû changer leurs habitudes. "Le premier réflexe quand on arrive, c'est d'enfiler notre doudoune. Comme ça, on sait qu'on aura bien chaud quoiqu'il arrive", nous confie Lucrèce Hery, assistante de direction à la mairie. Tous ces petits gestes additionnés ont contribué à diviser par deux la facture énergétique de la mairie.

Les agents vont donc être récompensés par une prime individuelle de 300 euros. "On n'aurait pas eu la prime, je pense qu'on aurait fait les efforts aussi, mais peut-être pas de la même façon, peut-être pas en y mettant autant de bonne volonté", reconnaît l'assistante de direction.

Pour parvenir à ce résultat, les chaudières ont également été remplacées par du matériel connecté, une autre façon d'optimiser le chauffage. "À partir de 17h, on abaisse le bâtiment de 3°C et le matin, à partir de 5h, on remet la température à 19°C", explique Thierry Rambaud, directeur des services techniques de la mairie de Romans-sur-Isère. Grâce au renouvellement du matériel et aux bonnes pratiques, l'économie réalisée est substantielle. "C'est à peu près 600.000 euros qui ont été économisés sur l'année 2023. C'est une prime de 120.000 euros qui va être partagée avec l'ensemble des agents", affirme Marie-Hélène Thoraval, la maire de la commune.

Cette prime sera reconduite les années à venir si les agents maintiennent le niveau actuel de consommation d'énergie. Une prime d'un même montant est, par ailleurs, déjà accordée au personnel municipale grâce à la baisse de l'absentéisme.