VIDÉO - À Strasbourg et Colmar, les marchés de Noël menacés par la surfréquentation

Les plus connus des marchés de Noël, y compris au-delà de nos frontières, sont à Colmar et Strasbourg. 1,5 million de visiteurs sont attendus cette année. Le chiffre est en hausse constante et la surfréquentation menace.

Dans les allées du marché de Strasbourg, les scènes de foule compacte sont de plus en plus fréquentes. À Strasbourg ou Colmar, les premiers arrivés ne sont pas forcément les premiers servis. En Alsace, la surfréquentation des marchés de Noël fait la Une des journaux. Cette année 2023, elle pourrait bien battre des records. À Colmar, on compte 20% de visiteurs en plus par rapport à 2019, du jamais-vu.

Les habitants s'agacent et les commerçants ne s'en sortent pas forcément gagnants. La clientèle française et surtout étrangère fait son grand retour depuis la pandémie. Elle apporte avec elle son lot d'excès, comme l'afflux de camping-cars stationnés sur des emplacements réservés, faute de places dans les hôtels. Ce qui inquiète surtout, c'est l'envolée des prix sur les plateformes de location.

Face au record de fréquentation, la ville de Strasbourg a dû prendre des mesures pour limiter ses effets. "On ne fait plus de promotion à l'international, on a élargi les allées, on a redistribué les 300 chalets sur plus d'emplacements pour avoir une meilleure circulation", nous détaille Guillaume Libsig, adjoint à la mairie de Strasbourg en charge de la politique événementielle.

Un enjeu financier est derrière la fréquentation. À Strasbourg, le marché de Noël rapporte, à l'économie, 62 fois plus qu'il ne coûte. Difficile alors d'instaurer une jauge maximale de visiteurs.