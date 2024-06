Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, des questions sur la réglementation des barbecues. Ani Basar y répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Depuis jeudi soir, c'est officiel, nous sommes en été. Même si la météo est encore loin d'être estivale, c'est l'heure de ressortir les barbecues du garage. Quelles sont les règles à connaitre ? Dans certaines résidences, sortir le barbecue est interdit, parce que ça peut être dangereux, mais aussi pour éviter de gêner les voisins. Relisez bien le règlement intérieur de votre copropriété ou appelez votre syndicat avant d'acheter vos grillades. Cela peut être dangereux, mais aussi pour éviter de gêner vos voisins. En revanche, il n'y a aucune restriction pour la plancha électrique.

Pour une maison individuelle, tout dépend de la ville où vous habitez. Il y a des arrêtés municipaux qui interdisent purement et simplement les barbecues. Là encore, renseignez-vous, mais cette fois-ci auprès de votre mairie. Dans les départements à risque pour les incendies, la préfecture peut mettre son veto pour éviter tout départ de feu accidentel, y compris chez vous, dans votre jardin ou votre résidence.

Quand c'est autorisé, il peut y avoir des querelles entre voisins sur la fumée et sur les odeurs de barbecue. Dans ce cas, il faut être un peu tolérant et accepter le barbecue de son voisin, sauf s'il y a ce qu'on appelle "trouble anormal de voisinage", autrement dit, si vous avez une bonne raison de vous plaindre. Par exemple, si votre voisin fait griller des sardines tous les jours, vous subissez les odeurs, les fumées noircissent vos murs et il y a projections de cendres chez vous. Il faut des preuves de ces dégâts, prenez des photos, pour préparer votre dossier.

Adressez-vous d'abord à votre voisin et envoyez-lui un courrier recommandé pour le mettre en demeure. En appartement, contactez votre syndic de copropriété. Gérer ce genre de situation, ça fait partie de ses compétences. Et si vraiment rien ne fonctionne, alors faites intervenir un conciliateur de justice. C’est indispensable pour demander des dommages et intérêts devant un tribunal, et c’est gratuit.

Et dans l'espace public, quelles sont les règles ? À la plage par exemple, ce sont les communes qui autorisent ou non les barbecues. Et c’est de plus en plus rare. En forêt ou dans un parc, pas de surprise, c’est non. Un article du code forestier interdit d’allumer du feu à moins de 200 mètres d’un espace boisé. Si vous bravez cet interdit, en cas d’incendie, les sanctions peuvent aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.

