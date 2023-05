VIDÉO - A-t-on le droit de tondre sa pelouse les jours fériés ?

Pour ce qui est du samedi, là encore un planning est à respecter : de 9h à 12h et de 15h à 19h, sous peine d’une amende de 68 euros. Et en plus de ces règles, préfectures et mairies peuvent localement ajouter des restrictions. Pas toujours facile de s’y retrouver, et encore moins de s'y conformer. "Je le fais déjà quand j’ai le temps, quand je ne travaille pas, parce qu’après, c'est compliqué de tondre la semaine et puis en fonction du temps", explique un jeune homme. Enfin, les dimanches et jours fériés, les travaux bruyants à la maison sont autorisés de 10h à 12h uniquement.