À une semaine de la rentrée, trop d'enfants handicapés "encore privés" d'école

Une étude menée par l'Unapei montre effectivement l'ampleur du problème. Menée auprès d'un échantillon de 2103 enfants accompagnés par ses antennes locales, dans six régions en France, cette enquête souligne que 23% d'entre eux n'ont "aucune heure de scolarisation" par semaine. 28% ont entre 0 et 6 heures, 22% entre 6 et 12 heures et 27% bénéficient de plus de 12 heures d'enseignement hebdomadaire. Les enfants handicapés scolarisés peuvent également se retrouver parfois dans une classe "non-adaptée" à leurs besoins, regrette l'Unapei.

Sur le site de l'association, plus de 800 témoignages mettent en avant les difficultés rencontrées par les familles pour la rentrée. "Ces deux dernières années, la scolarisation de notre fils s'est grandement détériorée. Arrêt de l'école en avril 2021, car plus adaptée pour lui, il est resté à la maison sans éducation scolaire", raconte ainsi un parent basé dans le sud-ouest de la France.