Abandon d'animaux : ce nouveau motif qui sature les refuges de la SPA

La Société protectrice des animaux (SPA) affronte une arrivée massive de bêtes à poils dans ses 63 refuges. Rien qu'entre mai et août, plus de 16.400 chats, chiens et autres rongeurs ont dû être recueillis. Résultat, les refuges sont saturés : dans celui de Montpellier que visite TF1 dans le reportage ci-dessus, on compte 450 animaux pour 400 places. Une situation inédite en partie due à un nouveau motif d'abandon qui a émergé depuis peu : le coût que représente un animal de compagnie.

La directrice du refuge montre ainsi un chien dans sa cage : "Il a 11 ans, les gens nous l’ont ramené parce qu’ils n’ont plus d’argent et ne peuvent pas subvenir à ses besoins", assure-t-elle. Parallèlement, la SPA déplore une baisse des adoptions, chiffrée ici à moins 30%. "Les gens se demandent si c'est raisonnable de prendre un animal alors qu'on ne sait pas nous-même comment nous allons pouvoir finir le mois", explique Annie Benezech.