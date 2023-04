VIDÉO - Abandons d'animaux en forte hausse : chiens et chats victimes de l'inflation ?

Les prix des produits alimentaires et de soins pour chiens et chats ont fortement augmenté ces derniers mois. Plus 17% pour le prix des croquettes, ou encore plus 3 % pour la litière. À ces dépenses du quotidien s'ajoute la hausse des frais vétérinaires. Interrogé, un jeune couple venu adopter un chat à la SPA dit avoir conscience de ce coût financier croissant. "On va anticiper. On se faisait plaisir en prenant un paquet de pâtes de marque, maintenant, on ne le prendra pas. On mettra cet argent dans le budget des croquettes", assure le jeune homme dans la vidéo en tête de l'article.

Les centres d'accueil d'animaux domestiques font face à un manque de place inédit. Les listes d'attentes sont longues pour confier son chat ou son chien à la SPA. "En 20 ans, je n'ai jamais vu une saturation d'animaux aussi forte en refuge", confie Ninon Ruess. Le système D s'impose désormais dans les locaux du refuge de Plaisir. "Par manque de place, on fait dormir certains animaux dans la salle d'attente", révèle-t-elle.