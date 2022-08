Abandons d'animaux : que risquent les maîtres ?

L'année dernière a été tristement exceptionnelle en matière d'abandons d'animaux et a battu "tous les tristes records des années précédentes", déplore la SPA, dénonçant "les achats faciles et déresponsabilisant sur internet, comme sur le Bon Coin et dans les animaleries". L'été et les semaines qui le précèdent sont particulièrement propices à ces abandons.