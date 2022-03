Accès aux services publics : de grandes inégalités

Lalouvesc, en Haute-Ardèche, est un paradoxe. Avec ses 390 habitants et jusqu'à 1 300 l'été, plus de service public, mais une très belle basilique et des commerces qui eux, n'ont pas déserté le village. Il y a aussi un camping, une pharmacie, un coiffeur et un bar où le maire ce matin-là nous accompagne pour parler justement de la disparition des services publics.