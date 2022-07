Accès aux services publics : "Il faut remettre de l’humain dans la maison France !", alerte la Défenseure des droits

Bugs, incompréhensions, questions sans réponse… Et contrairement aux idées reçues, cela ne concerne pas que les personnes âgées. Les jeunes qui accomplissent des démarches pour la première fois, et connaissent encore mal leurs droits, se retrouvent également en difficulté alors qu’ils maitrisent l’outil informatique. "C’est compliqué, parce qu’on n’y connaît rien", témoigne Chloé à propos des démarches pour son premier appartement. "J’avais le droit à des aides alors que je n’étais même pas au courant", s’indigne la jeune femme, "et il n’y a personne pour nous expliquer, parce qu’on ne sait pas où se diriger, qui aller voir".