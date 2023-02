Mineurs et porno : les chiffres du fléau

Quant au contenu lui-même des vidéos, les plus jeunes sont moins susceptibles que les adultes de pouvoir mettre à distance les images qu'ils visionnent, et mesurer l'écart entre ces mises en scène et la réalité de la sexualité. Ce sont 44% des jeunes ayant déjà eu un rapport sexuel qui affirment avoir déjà essayé de reproduire des pratiques vues dans ces séquences, d'après cette même étude. Par ailleurs, près d'un garçon sur deux et plus d'une fille sur trois estiment que la pornographie a joué un rôle dans leur apprentissage de la sexualité. Et plus d'un ado sur deux reconnaît lui-même qu'il a vu son premier film X "trop jeune".