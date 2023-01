VIDÉO - Chasse : les accidents évités grâce à cette application ?

Le gouvernement a annoncé vouloir créer une application similaire pour l’ensemble du territoire. Mais à la Teste-de-Buch, où une promeneuse a reçu un plomb dans le genou il y a un mois et demi, les avis sont partagés sur l’efficacité d’un tel dispositif. "Je ne sais pas si une application va tout résoudre. Il ne faut pas non plus que ça aboutisse à des chasseurs qui s’octroient des morceaux de forêt dans laquelle les piétons ne peuvent plus rentrer", estime un promeneur. "Ça peut servir mais tout le monde n’utilise pas forcément les applications, je pense aux plus âgés", ajoute une jeune femme.

Pour l’instant, l’instauration d’un jour sans chasse semble écartée par le gouvernement. Il devrait en revanche annoncer un délit d’alcoolémie pour les chasseurs, inspiré de celui qui existe déjà pour les automobilistes.