Accident mortel dans le Var : le parc aurait-il dû fermer en raison des vents violents ?

Cette habitante est encore choquée. Elle souhaite rester anonyme. Hier, elle était dans le parc aquatique Wonderland à Sainte-Maximnin-La-Sainte-Baume (Var) quand la structure s'est envolée. "Je ne voyais plus ma petite-fille, je me suis mise à crier Milana, Milana, elle me dit 'je suis là' et j'ai pu enfin respirer", témoigne-t-elle dans la vidéo en tête de cet article. "Les gens criaient, poursuit-elle, après, on a vu un homme à terre."