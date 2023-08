VIDÉO - "Conférence sociale", Gabon, ouragan Idalia… Les choix de la rédaction à 7H

Comme chaque matin, les équipes de la matinale de Jean-Baptiste Boursier vous présentent les actualités du jour à 7h. À la Une ce matin, la fin des discussions entre Macron et les chefs de partis après une douzaine d'heures d'échanges. Un sommet à huis clos à l'issue duquel les participants se sont montrés mitigés. Toujours en France, le prix de l'amoxicilline va augmenter de 10%. Une concession du gouvernement avec une contrepartie pour les industriels : fournir une quantité suffisante de cet antibiotique le plus prescrit dans le pays, et éviter ainsi les pénuries. De l'autre côté de l'Atlantique, l'ouragan Idalia a touché terre en Floride (États-Unis) hier après-midi, sans faire de victimes, mais provoquant de nombreux dégâts. Des inondations ont ravagé des habitations et coupé des routes, avant que le phénomène ne soit rétrogradé en tempête tropicale. Toujours à l'international, Washington s'est par ailleurs dit très préoccupé par la situation au Gabon, et exhorte l'armée à "préserver le régime civil".