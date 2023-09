VIDÉO - Kim Jong Un et Poutine, inondations en Libye, Venise, iPhone... Les choix de la rédaction

Comme chaque matin, les équipes de la matinale de Jean-Baptiste Boursier vous présentent les actualités du jour à 7h. À la Une ce matin, une image qui va faire le tour du monde : celle de Kim Jong Un et Vladimir Poutine, qui se sont rencontrés au cosmodrome de Vostotchny tôt ce mercredi matin (heure française). En Libye, les secours sont toujours à pied d'œuvre après des inondations catastrophiques liées à la tempête Daniel. Selon un bilan provisoire des autorités, 2300 personnes sont décédées, 7000 blessées et 5000 toujours portées disparues. L'actualité ce mercredi, c'est aussi la vente suspendue des iPhone 12. Le téléphone d'Apple, sorti en 2020, dépasse des valeurs limites sur les ondes électromagnétiques émises et absorbées par le corps humain. Enfin, c'est une nouveauté à Venise : la cité des Doges va rester une taxe visant les touristes à la journée.