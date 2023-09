VIDÉO - Coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby, intempéries à Hong-Kong, Euromillions... Les choix de la rédaction

Comme chaque matin, les équipes de la matinale de Jean-Baptiste Boursier vous présentent les actualités du jour à 7h. À la Une ce matin, le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby. Les Bleus vont affronter les redoutables All Blacks en France ce soir, match-évènement évidemment à suivre en direct sur TF1, sur TF1Info mais aussi sur MYTF1. L'actualité du jour, c'est aussi l'enquête qui se poursuit après le drame survenu à Élancourt (Yvelines), où un jeune homme est en état de mort cérébrale après une collision avec un véhicule de police. En Russie, une attaque vraisemblablement d'un drone ukrainien aurait provoqué l'incendie d'une usine cette nuit. Et la bonne nouvelle du jour, l'heureux gagnant de l'Euromillions, qui avait tardé à se déclarer, s'est finalement manifesté et va pouvoir profiter de sa nouvelle vie.