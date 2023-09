VIDÉO - Libye, Maroc, botulisme, France-Uruguay... Les choix de la rédaction

Comme chaque matin, les équipes de la matinale de Jean-Baptiste Boursier vous présentent les actualités du jour à 7h. À la Une ce matin, la ville de Derna ravagée par les inondations en Libye. Le dernier bilan des autorités, qui pourrait encore s'alourdir, fait état de 3840 morts. Une frayeur mercredi au Maroc, alors qu'une réplique a eu lieu, six jours après un tremblement de terre dévastateur. À Bordeaux, les autorités tentent de retrouver des clients qui pourraient avoir consommé des sardines contaminées dans un restaurant. Une personne est décédée et plusieurs sont toujours hospitalisées en réanimation après avoir présenté des signes très évocateurs de botulisme alimentaire. Enfin, c'est l'un des grands rendez-vous de la journée : ce soir, les Bleus affrontent l'Uruguay dans le cadre de la Coupe du monde de rugby. Match à suivre en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1Info.