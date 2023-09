VIDÉO - Interdiction de l'abaya, Restos du Cœur, Ukraine… Les choix de la rédaction à 7H

Comme chaque matin, les équipes de la matinale de Jean-Baptiste Boursier vous présentent les actualités du jour à 7h. À la Une ce matin, l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'abaya en ce jour de rentrée scolaire. Sur TF1 dimanche soir, l'État a répondu à l'appel des Restos du Cœur en annonçant une aide supplémentaire de 15 millions d'euros. Dans l'actualité également, l'acteur Mathieu Kassovitz est dans un état de santé "préoccupant" après un accident de moto dans l'Essonne dimanche. Alors que la France a chaud, des pluies torrentielles se sont abattues sur une grande partie de l'Espagne pendant le week-end, y compris sur l'archipel des Baléares, un déluge qui devrait durer encore ce lundi. Sur le front ukrainien, Volodymyr Zelensky a annoncé remplacer son ministre de la Défense qui "a traversé plus de 550 jours de guerre". Côté sport, le PSG a étrillé l'Olympique Lyonnais 4-1 grâce à un doublé de Mbappé et enfonce un peu plus l'OL dans la crise.