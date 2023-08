Ados et argent de poche : la ville de Port-Vendres fait travailler ses jeunes

C'est un pari réussi pour le maire à l’initiative de ce projet. Mais n’est-ce pas aussi embaucher de la main d’œuvre à moindres frais ? Non, répond l'élu, en expliquant que ces jeunes sont payés au même taux horaire qu'un saisonnier classique. La mairie compte bien renouveler l’expérience l’an prochain et proposer plus de postes disponibles aux jeunes de sa commune.