Ados stars sur TikTok, la rançon de la gloire

Elisha a à peine 14 ans et compte déjà 180 000 abonnés sur TikTok et 171 000 sur Instagram. La vie de la jeune fille, invitée au défilé de la Fashion Week et à qui des marques offrent des cadeaux, peut sembler idyllique. Mais le conte de fées d'un TikToker star peut vite se transformer en cauchemar.