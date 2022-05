Aéroport de Nantes : les riverains exaspérés par les infractions au couvre-feu

Un constat intolérable, pour ce collectif, car même pendant le couvre-feu, l'aéroport reste ouvert. Tous les décollages et les atterrissages doivent être autorisés par la tour de contrôle et les autorités. "On observe 39 exceptions, dont trois décollages. Comment peut-on déterminer qu'un décollage est exceptionnel ou imprévu ?", s'insurge Paola Ferreira. Et de poursuivre : "Il y a un principe qui est posé, sauf que la mise en application est impossible".

De son côté, la direction générale de l'Aviation civile précise que chaque vol effectué en dehors du couvre-feu sera examiné. En cas d'infraction, les amendes peuvent aller jusqu'à 40.000 euros. Sur Nantes et sa métropole, 100.000 habitants sont exposés au bruit des avions.