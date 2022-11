VIDÉO - Aéroport de Nantes : ils manifestent en pyjama pour réclamer l’extension du couvre-feu

Cette revendication écologiste d’une baisse du trafic aérien rejoint les revendications de certains riverains qui réclamaient auparavant son transfert à Notre-Dame-des-Landes. "Nous sommes face à une urgence climatique qui nous impose de nous rassembler", a commenté Gwendoline Monnier. "Il est grand temps qu’on s’allie tous et toutes pour la réduction du trafic aérien".

L’interdiction de la programmation des décollages et atterrissages entre minuit et 6h du matin est entrée en vigueur le 8 avril 2022. Dans un rapport publié le 19 octobre, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) indique que les décollages et atterrissages entre minuit et 6h ont été divisés par six par rapport à 2018. Selon la DGAC, 189 procès-verbaux ont été établis pour manquement au couvre-feu.