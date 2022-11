VIDÉO – "Agressif", "moche", "nuisance visuelle" : quand les panneaux publicitaires gâchent les entrées de villes

C’est le prochain combat : la municipalité prépare un nouveau règlement pour les panneaux installés sur les propriétés privées. "On va essayer de faire en sorte de pouvoir les réduire peut-être à un mètre de large et d’avoir une harmonie aussi sur l’ensemble de l’entrée de ville", poursuit Jean-Sébastien Orcibal.

Mais ce projet est loin de ravir certains commerçants comme Yannick Pailhoux. Car cet horticulteur a changé son panneau il y a seulement deux ans. "Un panneau, ça se rentabilise au moins sur cinq ans ou dix ans et ça vaut entre 4000 et 5000 euros. Donc s’il faut le changer l’an prochain ou dans deux ans, on verra", soupire-t-il. Ainsi, de plus en plus de communes tentent d’harmoniser les réclames sans les interdire pour que les forêts de panneaux laissent un peu plus de place à la nature.