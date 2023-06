Agression d'une grand-mère et de sa petite fille à Bordeaux : a-t-on le droit de diffuser les images ?

C'est ce qu'illustrent plusieurs arrêtés des juridictions européennes. D'abord, en 2016, la CEDH avait validé la condamnation du magazine Choc. Il avait publié dans ses pages plusieurs clichés non occultés des sévices subis par un jeune homme de 21 ans. Une décision qui vient valider une affaire précédente. Celle portant sur la publication dans Paris Match de la photo non floutée du corps du préfet Claude Erignac, assassiné à Ajaccio en 1998. L'article était illustré par une photographie des lieux, prise dans les instants ayant suivi l'assassinat, et représentant le corps du préfet gisant sur la chaussée. Or, la CEDH a conclu en 2007 que la condamnation de l'hebdomadaire ne violait pas l'article 10. Il avait par contre eu pour conséquence "d'aviver le traumatisme subi par les proches de la victime à la suite de l'assassinat".

La famille de la grand-mère et de sa petite-fille violemment agressées lundi s'est dit ce lundi "indignée par la récupération politique qui est faite de ce fait divers". Dans un communiqué transmis par leur avocate, Me Nadège Pain, les proches dénonçait précisément "l'utilisation médiatique des images sans son accord explicite et sans le moindre respect pour l’identité des victimes ou leur vie privée".